I funerali di James Senese nella Chiesa della Madonna dell'Arco a Napoli | giovedì 30 ottobre l'ultimo saluto
I funerali di James Senese, leggenda del Neapolitan Power, si terranno giovedì 30 ottobre a Miano. Napoli saluta il sassofonista simbolo che lanciò Pino Daniele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
