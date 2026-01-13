L’operazione di Israele per promuovere Reza Pahlavi in Iran | una campagna digitale su larga scala

L’operazione di Israele per promuovere Reza Pahlavi in Iran si traduce in una campagna digitale su larga scala, volta a rafforzare la presenza del suo nome nel contesto delle proteste attuali. Le mobilitazioni in Iran, che durano da anni, sono il risultato di dinamiche interne e complesse, e non possono essere ridotte a semplici interventi esterni. Questa strategia mira a influenzare l’opinione pubblica e la scena politica del paese.

Le diffuse proteste in Iran, che da anni scuotono la Repubblica Islamica, non possono essere inquadrate o semplificate come mero frutto di ingerenze esterne. Movimenti come quelli scatenati dalla morte di Mahsa Amini nel 2022, o le recenti manifestazioni provocate dal crollo della valuta, il rial, dalla prolungata crisi economica del Paese, nascono da frustrazioni profonde all'interno della società iraniana. Vulnerabilità strutturali e croniche su cui i nemici della Repubblica Islamica possono continuare a "soffiare" nella speranza di provocare l'agognato crollo del regime. L'inchiesta pubblicata da Haaretz il 3 ottobre 2025 (in collaborazione con The Marker e con riferimenti alle analisi del Citizen Lab ) risale a circa tre mesi prima dell'inizio delle proteste in Iran.

