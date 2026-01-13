Manuel Locatelli ha commentato la vittoria della Juventus contro la Cremonese, sottolineando la qualità della prestazione. Attraverso i suoi social, il centrocampista ha espresso soddisfazione per il risultato, rivolgendosi anche ai compagni di squadra con un messaggio di incoraggiamento. La sua riflessione evidenzia l'importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Locatelli sui social ha commentato la vittoria contro la Cremonese e lanciato un chiaro messaggio anche ai compagni. La rotonda vittoria per 5-0 contro la Cremonese non ha portato in dote solo tre punti e una pioggia di gol, ma ha confermato la centralità di Manuel Locatelli nel progetto tecnico della Juventus. Il giocatore bianconero, autore di una prova magistrale in cabina di regia, è diventato il simbolo di una squadra che sembra aver ritrovato la propria identità più profonda, fatta di sacrificio e compattezza. Poche ore dopo il triplice fischio, il centrocampista ha voluto celebrare il successo attraverso i propri canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli esulta dopo la vittoria contro la Cremonese: «Grande prestazione». Poi un messaggio ai compagni – FOTO

Leggi anche: Yildiz festeggia sui social la vittoria contro la Cremonese: ecco il messaggio rivolto ai compagni – FOTO

Leggi anche: Di Gregorio esulta dopo la vittoria contro la Cremonese: il messaggio alla squadra è molto chiaro – FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Locatelli molto felice dopo la vittoria sul Sassuolo. Il messaggio del capitano sui social per i compagni e non solo - FOTO; Locatelli molto felice dopo la vittoria sul Sassuolo Il messaggio del capitano sui social per i compagni e non solo – FOTO.

#Locatelli esulta dopo la vittoria Il messaggio sui social x.com

Locatelli esulta dopo la vittoria Il messaggio sui social - facebook.com facebook