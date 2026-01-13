Lo dicano ora | il duro intervento dell’avvocato De Rensis sul caso Garlasco

L’avvocato De Rensis interviene nel caso Garlasco, affrontando le recenti polemiche e sviluppi legati a uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. La puntata di “Lo stato delle cose” su Rai Due, condotta da Massimo Giletti, ha riaperto il confronto su casi di cronaca di grande rilevanza, tra cui la morte di David Rossi e lo scandalo di Fabrizio Corona. Un’analisi attenta e senza enfasi degli eventi e delle questioni legali ancora aperte.

Il 12 gennaio su Rai Due è tornato in onda Lo stato delle cose dopo la pausa natalizia. In studio, Massimo Giletti ha riacceso i riflettori su alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni: la morte di David Rossi a Siena, lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini dopo l'intervista a Fabrizio Corona e soprattutto il delitto di Garlasco, al centro di nuove polemiche e sviluppi. Proprio su Garlasco la trasmissione ha dedicato ampio spazio, cercando di fare ordine tra vecchie testimonianze, nuovi racconti e ricostruzioni che continuano a cambiare a distanza di 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi.

