Il momento caldo è arrivato Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis è una bomba sul caso

Si susseguono i colpi di scena nel caso Garlasco. Da una parte c'è l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede coinvolto Andrea Sempio, dall'altra quella sulla presunta corruzione giudiziaria che ha messo sotto la lente degli investigatori il padre del giovane, Giuseppe Sempio. Ogni giorno emergono nuovi dettagli e nuovi interrogativi. La vicenda potrebbe essere ancora lontana dal suo epilogo. Ne è convinto l'avvocato di Alberto Stasi. Infatti, nel corso dell'ultima puntata di 'Mattino Cinque', Antonio De Rensis ha commentato in modo particolare il nuovo sviluppo. Pur senza entrare nel merito delle indagini, il legale di Stasi ha lasciato intendere che potrebbero esserci ulteriori sorprese.