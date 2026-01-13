Livorno scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto | viale Carducci persona in codice rosso

Nella mattina del 13 gennaio 2025, sul viale Carducci a Livorno, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter e un pedone. Dopo aver investito la persona, lo scooter è finito contro un’auto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. L’evento ha provocato momenti di tensione e si stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Livorno, 13 gennaio 2025 – Paura sul viale Carducci di prima mattina. Una persona è stata investita da uno scooter ed è stata portata in codice rosso, in stato di incoscienza, all'ospedale di Livorno. Il conducente dello scooter è poi andato a schiantarsi contro un'auto. Erano circa le otto quando c'è stato l'incidente. Da capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter. Sono stati gli automobilisti e i passanti a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Prestando nel frattempo le primissime cure ai feriti. E' successo nel tratto lato stazione, nella direzione dalla stessa piazza della stazione verso piazza della Repubblica.

