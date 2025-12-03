Automobile investe pedone in viale Bovio anziana finisce in ospedale

Una donna di 88 anni è finita on ospedale per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile, mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, in viale Bovio, nei pressi dell'intersezione con via Milite Ignoto. L'anziana stava. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

