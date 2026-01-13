LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | Dalmasso vola in finale attesa per Bormolini

Segui in tempo reale i progressi di LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026. Dalmasso si è qualificato per la finale, mentre si attende l’andamento di Bormolini. Clicca sui link per aggiornamenti e risultati delle qualificazioni. Alle 19.38, l’atleta italiano guida con un vantaggio di 72 centesimi, grazie a un percorso senza errori nella prima parte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 19.38 All'intermedio l'italiano passa con 72 centesimi di vantaggio grazie ad alcuni errori dell'americano nella parte alta. 19.38 Tocca ora a Maurizio Bormolini!! L'azzurro sceglie il tracciato giallo nella semifinale con Cody Winters, cambiando rispetto alle due run precedenti 19.37 Krashniak in finale!!! Il bulgaro gestisce bene nel finale sulla rimonta del tedesco ed ottiene la prima finale della carriera in Coppa del Mondo. 19.37 Errore di Baumeister nella parte alta. Il tedesco passa all'intermedio con 1.

Snowboard: Bormolini, Messner e March in spolvero nelle qualificazioni del PSL di Bad Gastein. Sei italiani promossi - A Bad Gastein (Austria) sono andate in scena le qualificazioni del PSL valido per la Coppa del Mondo di snowboard: i migliori 16 atleti hanno staccato il ... oasport.it

A Bad Gastein la notte del secondo PSL con sei azzurri che staccano il pass: alle 18.45 le fasi finali - Coppa del Mondo di snowboard: le qualificazioni del secondo slalom della stagione vedono Dalmasso e Caffont pimpanti, con il 3° e 5° crono nel 'prologo' femminile. neveitalia.it

Anche il 2026 è partito in maniera folle per lo squadrone azzurro dello snowboard parallelo, che nel gigante in Svizzera si è preso un'altra vittoria in campo maschile (solo a Davos non ha vinto un italiano), con tre podi di giornata e pure Elisa Caffont vicina all - facebook.com facebook

