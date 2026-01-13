LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | bene Bormolini e March eliminati Bagozza e Messner! In corso i quarti femminili con Caffont e Dalmasso

Segui in tempo reale i risultati dei quarti di finale di snowboard PSL Bad Gastein 2026. Bormolini e March si sono qualificati, mentre Bagozza e Messner sono stati eliminati. In corso anche i quarti femminili con Caffont e Dalmasso. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione attraverso le nostre dirette e i risultati ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 19.21 DALMASSOOOOOOO!!! L'italiana è protagonista di un grandissimo finale in cui riesce a rimontare la giapponese tagliando il traguardo con 15 centesimi di vantaggio. Dalmasso in semifinale affronterà Zogg. 19.20 È il momento dell'ultima batteria dei quarti di finale femminili con Lucia Dalmasso che sfiderà Tsubaki Miki. L'italiana gareggerà sul tracciato verde. 19.19 Grande equilibrio per metà batteria fino ad un errore di Maderova che si stende su una curva a sinistra e per poco non sbatte contro Zogg.

