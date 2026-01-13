LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | Caffont avanza ai quarti attesa per Dalmasso

Segui in diretta gli aggiornamenti sul PSL di Bad Gastein 2026. Lucia Dalmasso si prepara a scendere in pista, dopo aver superato i turni delle qualifiche. Restate sintonizzati per i risultati in tempo reale e le ultime notizie sullo svolgimento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI 18.57 È il momento di Lucia Dalmasso!! L'azzurra, che ha scelto il tracciato verde, affronta Sabine Payer, 18.56 La giapponese vince in rimonta! Zamfirova parte meglio e passa leggermente in testa all'intermedio. Da metà pista in poi Miki però cambia passo, rimontando la bulgara e tagliando il traguardo con 22 centesimi di vantaggio 18.56 Partite Miki e Zamfirova, protagoniste del penultimo ottavo di finale. 18.55 Ottima partenza della ceca che passa in testa all'intermedio con 45 centesimi di vantaggio ed amministra nel finale precedendo la slovena di 26 centesimi

