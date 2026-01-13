LIVE Snowboard PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA | Caffont e Dalmasso ai quarti in corso gli ottavi maschili

Segui in tempo reale l'evento LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026. Attualmente sono in corso gli ottavi maschili, con Caffont e Dalmasso qualificati ai quarti. Per aggiornamenti sulla diretta o sui risultati delle qualificazioni, clicca sui link dedicati. L’avversario di Bormolini ai quarti sarà deciso tra Daniele Bagozza e Araund Gaudet. Restiamo aggiornati sui progressi di questa competizione internazionale di snowboard.

19.09 L'avversario ai quarti di Bormolini uscirà dalla sfida tra Daniele Bagozza e Araund Gaudet. 19.08 Fuori Kuehnhauser!! Errore per il tedesco che nel tentativo di rimanere in piedi è costretto ad invadere la pista di Bormolini. 19.07 È il momento di Maurizio Bormolini, secondo tempo delle qualificazioni. L'azzurro affronta Kuehnhauser 19.06 CHE BRIVIDO PER BAUMEISTER!!! Il tedesco avanza ai quarti di finale grazie ad un colpo di coda finale, che gli ha permesso di battere il giapponese per appena un centesimo di secondo.

Snowboard: Bormolini, Messner e March in spolvero nelle qualificazioni del PSL di Bad Gastein. Sei italiani promossi - A Bad Gastein (Austria) sono andate in scena le qualificazioni del PSL valido per la Coppa del Mondo di snowboard: i migliori 16 atleti hanno staccato il ... oasport.it

A Bad Gastein la notte del secondo PSL con sei azzurri che staccano il pass: alle 18.45 le fasi finali - Coppa del Mondo di snowboard: le qualificazioni del secondo slalom della stagione vedono Dalmasso e Caffont pimpanti, con il 3° e 5° crono nel 'prologo' femminile. neveitalia.it

Anche il 2026 è partito in maniera folle per lo squadrone azzurro dello snowboard parallelo, che nel gigante in Svizzera si è preso un'altra vittoria in campo maschile (solo a Davos non ha vinto un italiano), con tre podi di giornata e pure Elisa Caffont vicina all - facebook.com facebook

