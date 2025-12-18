LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | Dalmasso e Caffont ai quarti ora gli uomini
Segui in tempo reale le emozioni di Snowboard PGS Carezza 2025. I quarti di finale vedono protagonisti Dalmasso e Caffont tra gli uomini, mentre si apre con la sfida tra Daniele Bagozza e il tedesco Huber. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa entusiasmante competizione, cliccando sul link per la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Si parte con Daniele Bagozza che sfida il tedesco Huber. OTTAVI MASCHILI 12:59 Non può nulla la veterana Riegler contro la connazionale, che gestisce dall’inizio alla fine. 12:57 Grave errore nella parte alta della bulgara Zamfirova, ne approfitta l’ucraina Dancha. Ora l’ultimo ottavo tutto austriaco tra Payer e Riegle. 12:55 Altro KO per le elvetiche, con Caviezel che cede il passo all’olandese Dekker. 12:53 La ceca Maderova ha la meglio della svizzera Keiser per 24 centesimi. 12:52 Erroraccio della cinese, tutto facile per Miki. 12:51 Sfida asiatica tra la numero uno giapponese Miki e la cinese Bai. 🔗 Leggi su Oasport.it
