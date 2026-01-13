LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | trionfo Shiffrin doppietta Usa Della Mea a un soffio dalla top 10

Segui in tempo reale lo slalom femminile di Flachau 2026, con le ultime notizie e risultati aggiornati. La gara vede la partecipazione di atlete di livello internazionale, tra cui Shiffrin e Della Mea, che si contendono le prime posizioni. Restate con noi per gli aggiornamenti e i risultati live, aggiornati costantemente durante tutta la competizione.

21.48: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.47. Questa la classifica della Coppa del Mondo generale: 1 Mikaela Shiffrin USA 923 2 Camille Rast SUI 753 3 Paula Moltzan USA 502 4 Alice Robinson NZL 489 5 Julia Scheib AUT 460 6 Emma Aicher GER 453 7 Lindsey Vonn USA 450 8 Sofia Goggia ITA 442 9 Lara Colturi ALB 434 10 Sara Hector SWE 408 21.46: Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 Mikaela Shiffrin USA 680 2 Camille Rast SUI 412 3 Wendy Holdener SUI 313 4 Lara Colturi ALB 312 5 Paula Moltzan USA 302 6 Katharina Truppe AUT 291 7 Lena Dürr GER 204 7 Anna Swenn Laon SWE 204 9 Emma Aicher GER 181 10 Sara Hector SWE 139

