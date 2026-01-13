LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | duello stellare tra Shiffrin e Rast Della Mea ci prova

Benvenuti alla diretta dello slalom di Flachau, tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Seguiremo in tempo reale le gare, con focus sui principali protagonisti e sugli aggiornamenti più recenti. Rimanete con noi per tutte le informazioni sul risultato e le performance delle atlete in questa tappa stagionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Lo slalom notturno di Flachau si prepara ad accendere nuovamente la Coppa del Mondo femminile, con una sfida che negli ultimi giorni ha assunto contorni sempre più intriganti. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, proprio sulla pista intitolata a Hermann Maier, dove l’americana aveva imposto la sua legge nell’ultima edizione. La 26enne svizzera arriva però all’appuntamento austriaco forte del doppio trionfo di Kranjska Gora, risultati che le hanno permesso di interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive della leader della generale, rilanciando con forza le proprie ambizioni anche in ottica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

