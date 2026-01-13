LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | Shiffrin in testa D’Antonio squalificata Alle 20.45 la seconda manche
Segui in tempo reale lo slalom di Flachau 2026, con aggiornamenti sulla prima manche e le ultime novità. Alle 20.45 si svolgerà la seconda manche, con Shiffrin in testa e D’Antonio squalificata. Resta aggiornato per tutte le informazioni sulla gara di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 20.18: Non c’è stato il tanto atteso duello nella prima manche dello slalom notturno di Flachau. Mikaela Shiffrin comanda la classifica, ma la grande rivale Camille Rast è solamente quarta. 20.15: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. 19.17: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A più tardi e buona serata! 19.15 Giada D’Antonio è stata squalificata. 🔗 Leggi su Oasport.it
