LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2026 in DIRETTA | Shiffrin in testa! Sola e Peterlini qualificate Seconda manche alle 20.45

Segui in tempo reale lo slalom di Flachau 2026, con Shiffrin in testa e le qualificazioni di Sola e Peterlini. La seconda manche è prevista alle 20.45. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link e rimanere informato sui risultati e le ultime notizie. La copertura include anche la discesa di Wengen alle 12.30 e i pettorali di partenza delle gare odierne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 19.17: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. A più tardi e buona serata! 19.14: Questa la classifica della prima manche: 1 Mikaela Shiffrin USA 56.22 2 Paula Moltzan USA +0.19 3 Katharina Truppe AUT +0.35 4 Camille Rast SUI +0.78 5 Anna Swenn Laon SWE +0.80 5 Wendy Holdener SUI +0.80 7 Emma Aicher GER +0.87 8 Sara Hector SWE +1.66 9 Eliane Christen SUI +1.97 10 Katharina Gallhuber AUT +2.11 11 Marie Lamure FRA +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Sola e Peterlini qualificate. Seconda manche alle 20.45 Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Della Mea e Peterlini lontane Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Due azzurre nella seconda manche dalle 20.45 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: sfida vera tra Shiffrin e Rast, Della Mea mina vagante. La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12. oasport.it

