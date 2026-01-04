Segui l'evento live dello slalom gigante di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti in tempo reale. L’Italia punta su Della Mea, mentre Peterlini e Rast si confrontano con le migliori. Restate collegati per le ultime notizie, i risultati e i pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.29: O Brien è 25ma a 3?09 da Rast, fuori la statunitense Moritz 10.28: La qualificazione c’è anche per l’azzurra Valleriani che si inserisce al 20mo posto con 2?69 di ritardo, Fuori Braendli 10.28: Valleriani all’intermedio ha 77 centesimi di ritardo 10.27. La svizze4ra Good è 29ma a 4?38, fuori la tedesca Hilzinger 10.26: 22ma la statunitense Bocock a 2?92 dalla testa, Fuori la padrona di casa slovena Tomsic subito prima dell’intermedio 10.25: Sbaglia nel finale quando stava disputando un’ottima manche la svizzera Hoepli che è 29ma a 6?29 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna con Della Mea! Bene Peterlini, Rast davanti a Shiffrin

