Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti. Franzoni si distingue, staccando di quasi un secondo e mezzo i rivali, mentre Casse si posiziona al secondo posto. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti live sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:20 Sono terminate le discese dei primi trenta atleti. 13:19 Il transalpino Nils Alphand termina la sua prova con oltre quattro secondi da Franzoni. 13:17 Lo svizzero Alessio Miggiano è ultimo con oltre otto secondi di distacco. 13:16 Il francese Blaise Giezendanner taglia il traguardo con oltre quattro secondi di ritardo. 13:15 Lo svizzero Marco Kohler accusa un divario da Franzoni di +2.74. 13:14 Il francese Adrien Theaux accusa un ritardo al traguardo di +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: pazzesco Franzoni! Rifila quasi un secondo e mezzo a tutti! 2° Casse!

