LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | pazzesco Franzoni! Rifila quasi un secondo e mezzo a tutti! 2° Casse!
Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti. Franzoni si distingue, staccando di quasi un secondo e mezzo i rivali, mentre Casse si posiziona al secondo posto. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti live sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:20 Sono terminate le discese dei primi trenta atleti. 13:19 Il transalpino Nils Alphand termina la sua prova con oltre quattro secondi da Franzoni. 13:17 Lo svizzero Alessio Miggiano è ultimo con oltre otto secondi di distacco. 13:16 Il francese Blaise Giezendanner taglia il traguardo con oltre quattro secondi di ritardo. 13:15 Lo svizzero Marco Kohler accusa un divario da Franzoni di +2.74. 13:14 Il francese Adrien Theaux accusa un ritardo al traguardo di +3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: guida Casse. Paris non forza
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: inizia l’allenamento
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Sci alpino, prima prova di discesa femminile in ritardo a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache.
LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming - Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. oasport.it
LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt trionfa ed eguaglia Stenmark! De Aliprandini 18°, Vinatzer sbaglia. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it
Mio figlio, qualche anno fa: – Mamma, non fai mai niente per me all’uncinetto. Così mi metto a lavorare: finta costa inglese, collo alto, pura lana. Un maglioncino che potrebbe riscaldare un rifugio alpino. Lui lo prova cinque secondi: “Troppo.” E addio: finisce n - facebook.com facebook
In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.