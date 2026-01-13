LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | inizia l’allenamento

Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026 nello sci alpino. Qui troverai aggiornamenti continui sull’allenamento, con orari e risultati delle sessioni di prova. Resta informato sulle ultime novità e dettagli delle competizioni, consultando la diretta per non perdere alcun evento importante. Per aggiornamenti sullo slalom femminile di Flachau, clicca sui link dedicati alle ore 17.45 e 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:39 Il canadese taglia il traguardo con il tempo di 2:33.23. 12:37 Inizia la prova con la discesa di Crawford. 12:36 Nell’ultima gara disputata, la seconda discesa della Val Gardena, von Allmen ha preceduto Odermatt e l’azzurro Florian Schieder. 12:33 Scendono nuovamente gli apripista. 12:30 Il training è stato interrotto. Si partirà in leggero ritardo rispetto all’orario di inizio previsto. 12:29 Pettorale numero 12 per Dominik Paris in questa prima prova. 12:27 Marco Odermatt, leader della classifica di specialità con 280 punti, scenderà con il numero 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: inizia l’allenamento Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris all’esame Lauberhorn Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Sci alpino, prima prova di discesa femminile in ritardo a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache. A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming - Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt trionfa ed eguaglia Stenmark! De Aliprandini 18°, Vinatzer sbaglia. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it

Mio figlio, qualche anno fa: – Mamma, non fai mai niente per me all’uncinetto. Così mi metto a lavorare: finta costa inglese, collo alto, pura lana. Un maglioncino che potrebbe riscaldare un rifugio alpino. Lui lo prova cinque secondi: “Troppo.” E addio: finisce n - facebook.com facebook

In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.