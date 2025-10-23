Live Roma-Viktoria Plzen 0-2 | intervallo all’Olimpico
Roma – Terza giornata della fase campionato dell’Europa League, la Roma di Gasperini, dopo una vittoria e una sconfitta, ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen, con l’obiettivo di prendere ulteriori tre punti nella corsa agli ottavi di finale. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Viktoria Plzen (4-3-1-2): Jedlicka; Paruska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
