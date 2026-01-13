LIVE Paolini-Rybakina Australian Open Opening Week in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui in tempo reale l’incontro tra Paolini e Rybakina, valido per l’Australian Open. A pochi minuti dall’inizio del match, ti aggiorniamo con le ultime notizie e gli sviluppi più recenti. Ricorda che le due tenniste si sono affrontate già sette volte, con l’italiana avanti per 4-3. Restate con noi per tutte le informazioni sulla partita e i risultati in diretta.

6:52 Ben 7 i precedenti già disputati tra le due con l'azzurra avanti 4-3. 6:47 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Rybakina, match di esibizione che apre l'Australian Open Opening Week. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. Si gioca a Melbourne (Australia) per l'Australian Open Opening Week, una serie di incontri di lusso che porteranno dritto al primo Slam stagionale. Le due giocatrici si sono confrontate già in sette precedenti con l'azzurra avanti 4-3.

