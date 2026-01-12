LIVE Paolini-Rybakina Australian Open Opening Week in DIRETTA | all’alba sfida ad una avversaria di rango

Benvenuti alla diretta della partita tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, valida come esibizione nell’ambito dell’Australian Open. Seguite aggiornamenti in tempo reale e le principali fasi di un incontro tra due atlete di alto livello, in programma all’alba. Questa cronaca fornisce un resoconto preciso e sobrio del match, offrendo un’informazione chiara e dettagliata per gli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. Si gioca a Melbourne (Australia) per l'Australian Open Opening Week, una serie di incontri di lusso che porteranno dritto al primo Slam stagionale. Le due giocatrici si sono confrontate già in sette precedenti con l'azzurra avanti 4-3. L'ultima sfida risale allo scorso ottobre, quando la tennista nativa di Mosca si impose in due set nelle semifinali del WTA di Ningbo. Paolini, trentenne toscana, si presenta all'appuntamento a pochi giorni dalla United Cup in cui ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta.

La settimana che introduce il primo Slam dell'anno sarà ricca di eventi con protagonisti i grandi nomi del circuito ATP e WTA. Jannik, Carlos, Lorenzo, Paolini, Rybakina, Zverev e altri ancora - facebook.com facebook

