Benvenuti alla diretta testuale del match tra Jasmine Paolini e Elena Rybakina, protagonista dell'Opening Week degli Australian Open. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale di questa partita di esibizione, un'occasione per entrambe le giocatrici di affinare la forma in vista dello Slam. Per restare aggiornati, cliccate sul link e aggiornate la pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. Si gioca a Melbourne (Australia) per l’Australian Open Opening Week, una serie di incontri di lusso che porteranno dritto al primo Slam stagionale. Le due giocatrici si sono confrontate già in sette precedenti con l’azzurra avanti 4-3. L’ultima sfida risale allo scorso ottobre, quando la tennista nativa di Mosca si impose in due set nelle semifinali del WTA di Ningbo. Paolini, trentenne toscana, si presenta all’appuntamento a pochi giorni dalla United Cup in cui ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: test di lusso prima dello Slam

