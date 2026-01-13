LIVE Paolini-Rybakina 4-1 Australian Open Opening Week in DIRETTA | break dell’azzurra

Segui in tempo reale gli sviluppi del match tra Paolini e Rybakina agli Australian Open. Aggiornamenti costanti sulla partita, con focus sui momenti salienti e sulle variazioni di punteggio. Resta informato sulle performance delle tenniste e sui cambi di andamento dell'incontro, per non perdere nessuna novità di questa fase della competizione.

15-30 Rovescio incrociato e schiaffo al volo vincente in contropiede della toscana. 15-15 Splendido rovescio in back dell'azzurra che manda in tilt l'avversaria. 15-0 Servizio vincente Rybakina. 4-1 Game Paolini. Se ne va il dritto della kazaka. AD-40 Prima vincente della toscana. 40-40 Con pazienza Paolini costruisce il punto giocando infine un ottimo dritto incrociato carico di spin. 40-AD Palla del controbreak Rybakina. Gran risposta di dritto della moscovita. 40-40 Scappa via il rovescio in back in avanzamento dell'azzurra. AD-40 Scambio prolungato chiuso dall'errore di rovescio di Rybakina.

