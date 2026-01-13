LIVE Paolini-Rybakina 2-1 Australian Open Opening Week in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Segui in tempo reale gli sviluppi dell'incontro tra Paolini e Rybakina all'Australian Open. Aggiorna la diretta per conoscere i punteggi e le fasi salienti del match, con particolare attenzione al terzo set e alle strategie in campo. Restiamo aggiornati sugli eventi principali di questa partita durante la prima settimana del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 BREAK PAOLINI! Se ne va il dritto in avanzamento della kazaka. C’è il break! 30-40 Prima vincente Rybakina. 15-40 Decolla la risposta di dritto dell’azzurra. 0-40 Tre palle break Paolini. Si ferma sul nastro il dritto della moscovita. 0-30 Lentissima la kazaka in uscita dal servizio. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Rybakina. 2-1 Game Paolini. Non passa la risposta di rovescio della numero 5 del mondo. 40-0 In corridoio il rovescio lungolinea di Rybakina. 30-0 Prima esterna vincente della toscana. 15-0 Fuori misura il dritto incrociato della kazaka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 2-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: prime fasi dell’incontro Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: test di lusso prima dello Slam La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: all’alba sfida ad una avversaria di rango; Su che canale vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo; LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro, è semifinale!. LIVE! Opening Week Australian Open 2026: Jasmine Paolini si testa contro Elena Rybakina, poi Lorenzo Musetti-Alexander Zverev - L'Italia scalda subito i motori a Melbourne con due azzurri impegnati in due incontri inseriti nell'Opening Week dell'Happy Slam. eurosport.it

