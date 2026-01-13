LIVE Italia-Slovacchia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | altra avversaria che non può impensierire

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Slovacchia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo passo dopo passo l’incontro, offrendo aggiornamenti costanti sull’andamento del gioco. Il team italiano mira a consolidare la propria posizione in questa competizione. Rimanete con noi per non perdere nessuna novità sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026, Il Settebello punta alla seconda vittoria. Dopo il grande debutto all’Europeo del Settebello con la vittoria contro la Turchia 19-8, già sconfitta dieci anni fa nell’ultimo precedente Europeo, sempre nel palazzetto della “Belgrade Arena” arriva la sfida contro la Slovacchia. Dieci atleti italiani a bersaglio contro la Turchia con Francesco Condemi autore addirittura di una quaterna. Il nuovo ciclo, che già si era aperto con 5 successi, comincia bene e oggi 13 gennaio alle 18:00 il Settebello è atteso da un altra sfida, più complicata ma non da top team, con appunto la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

