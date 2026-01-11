LIVE Italia-Turchia 1-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui la cronaca in tempo reale di Italia-Turchia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026. La partita si apre con un pareggio di 1-1, segnato da Oguzcan con un tiro ravvicinato. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in diretta.

6.46 Pareggia Oguzcan dalla corta distanza, Italia-Turchia 1-1. 7.25? Goooooooooooooool, Gianazza tiro che parte vicino ai due metri, Italia-Turchia 1-0. 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla Turchia. 12.44 Tutto pronto per l'inizio del match. 12.41 Inni nazionali in corso. 12.37 La rosa della Turchia: 1 H. KIL 2 A. YENER 3 K. OGUZCAN 4 F. ACAR 5 T. ERGIN 6 B. ALKAN 7 K. GEMALMAZOGLU 8 O. ALPMAN 9 E. NAIPLOGLU 10 M. YUTMAZ 11 E. KAHRAMAN 12 Y. DUZENLI 13 M. MERAL 14 E. KULOGLU 15 S. CANER 12.33 La rosa dell'Italia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M.

