LIVE Italia-Slovacchia 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la partita Italia-Slovacchia di pallanuoto, valida per gli Europei 2026. Attualmente il punteggio è 0-0, con gli inni nazionali in corso. Gli azzurri arrivano da una vittoria convincente contro la Turchia e cercano continuità in questa fase del torneo. Aggiorna la diretta per restare informato su sviluppi e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Inini nazionali in corso. 17.49 L'Italia viene dalla larga vittoria contro la Turchia 19-8. 17.44 La rosa della Slovacchia: 1 L. KOZMER 2 M. MIHAL 3 P. TISAJ 4 M. MOLNAR 5 L. DURIK 6 MAROS TKAC 7 L. SEMAN 8 MAREK TKAC 9 A. FURMAN 10 T. BIELIK 11 M. CARAJ 12 S. BALAZ 13 F. BALOGH 14 B. JUHASZ 17.39 Questa la rosa dell'Italia per la sfida contro Slovacchia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 12 A. CARNESECCHI 13 F. DE MICHELIS 14 A. BALZARINI 15 M. ANTONUCCI

Pallanuoto, Europei 2026: Italia-Slovacchia, il Settebello cerca continuità a Belgrado - Il Settebello torna in vasca agli Europei di Belgrado contro la Slovacchia: una sfida chiave per blindare il passaggio alla seconda fase e alzare il ritmo del torneo. msn.com

Torino ospita la 12° edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament con Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia - facebook.com facebook

"Cordiale e proficuo incontro con il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovacchia, Matúš Šutaj Eštok, a conferma della solidità delle relazioni tra Italia e Slovacchia e della comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori #sicurezza x.com

