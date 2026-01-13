LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | si avvicina il tie-break ottima reazione delle italiane! 14-21

Segui in tempo reale il match di Champions League femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, con aggiornamenti sulla partita e il punteggio. La sfida si avvicina al tie-break, con le italiane che mostrano una buona reazione. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita cliccando sul link per le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22 CAMBI! Charlie trova il guizzo giusto di seconda intenzione per riportare Novara a tre lunghezze di vantaggio. 19-21 Primo tempo di Erdem, il Fenerbahce è a meno due da Novara. 18-21 Il muro di Milenkovic! Tolok si fa murare dalla numero 3 avversario. 17-21 Palleggio a due mani di Vargas, Leonardi non se ne accorge e si fa ingannare dall'opposta turca. 16-21 Il tocco c'è, punto delle tuche. Il Fenerbahce chiama un challenge per un possibile tocco del nastro da parte di Novara. 15-22 Che diagonale di Herbots! Time-out di Novara. 15-21 Ace fortunato di Korneluk, che sfrutta il nastro.

Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell’intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu ... oasport.it

La Igor Gorgonzola Novara è attesa a Istanbul per una delle sfide più impegnative della stagione europea contro il Fenerbahce di Alessia Orro in Champions League - facebook.com facebook

Volley, Coppe europee, Novara a Istanbul: contro il Fenerbahce serve un’impresa in Champions League | Diretta TV e streaming • La Igor Gorgonzola Novara torna in campo in Europa per la delicata sfida di Istanbul contro il Fenerbahce, crocevia decisivo d… x.com

