LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra italiana vuole il tie-break! 8-14
Segui in tempo reale la sfida tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League femminile 2026. La squadra italiana cerca di rimontare dopo il primo set, attualmente in svantaggio 2-1. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul punteggio e le azioni in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Invasione in prima linea, Kalaç tocca la rete! 11-17 Mani fuori di Tolok, che sta continuando a tirare fortissimo! 11-16 Cambi sbaglia in palleggio, Fedorovtseva può chiudere agilmente. 10-16 Sbaglia anche Milenkovic, con Tolok che per poco non viene presa in pieno. 10-15 Lunga la battuta di Squarcini. 9-15 Cambi la mette giù di seconda intenzione! 9-14 Diagonale perfetto di Vargas, che torna a farsi vedere in attacco. Time-out di Abbondanza. 8-14 Colpo da fenomeno di Herbots che attacca lo stesso una palla senza rincorsa, sfruttando l’errore in difesa di Orge. 🔗 Leggi su Oasport.it
