CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-8 Primo tempo di Bonifacio, grande match fin qui della capitana di Novara. 5-7 Diagonale di Fedorovtseva. 4-7 C’è il tocco del muro turco sulla parallela di Herbots. 4-6 Parallela interna di Herbots. 4-5 Esce la pipe di Alsmeier. 3-5 Diagonale di Tolok! Venti punti per lei nel match. 3-4 Errore di Alsmeier che manda in rete il servizio. Abbondanza ferma subito il gioco! 2-4 MURO DI SQUARCINI! 2-3 Ancora Alsmeier, pallonetto spinto vincente. 2-2 Tolok cerca di piazzare la battuta ma sbaglia. 1-2 Alsmeier trova il mani fuori. 1-1 Bonifacio non riesce a difendere il colpo di Fedorovtseva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le italiane cercano la giusta reazione nel quarto set, 2-4 Leggi anche: LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche provano ad allungare nel secondo set Leggi anche: LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche prendono il largo nel terzo set, 8-3 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa in Turchia; Fenerbahce Opet Istanbul - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT; Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; PGE Budowlani Lódz - Fenerbahçe Medicana Istanbul CEV Champions League (F). LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: squadra di casa avanti nel finale di secondo set, 22-20 - 21 Diagonale vincente di Tolok, che prende in pieno Erdem. oasport.it Diretta Fenerbahce Novara/ Streaming video tv: sarà dura! (Champions League volley, oggi 13 gennaio 2026) - Diretta Fenerbahce Novara streaming video tv, oggi 13 gennaio 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net

