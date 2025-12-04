LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche provano ad allungare nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Pipe vincente di Vargas 19-20 Palleggio a due mani vincente di Tolok 18-20 Alsmeier va a segno da posto 4. 17-20 Pasticcia Novara!! De Nardi sbaglia la ricezione, ma Cambi salva e Ishikawa consegna una free ball su cui Erdem gioca il pallonetto auto coperto dalle due a muro, che però cadono e non riescono a rialzarsi in tempo per giocare la palla successiva. 17-19 Mani fuori di Baladin 17-18 MUUUUUUUROOOOOOOO DI VERONICA COSTANTINI!! La centrale 2003 sbarra la strada a Vargas 16-18 Cade il pallonetto di Vargas verso zona 6. 16-17 Doppio tocco con il braccio di Erdem sul muro di Costantini. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi BIG MATCH IN CHAMPIONS LEAGUE NOVARA - FENERBAHCE : MATCH IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Igor Volley Novara - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo ChampionsF - Big-match al PalaIgor: Novara-Fenerbahce (in dubbio la presenza di Orro) Vai su X
Su che canale vedere Novara-Fenerbahce Istanbul stasera in tv, Champions League volley 2026: orario e streaming - La seconda giornata del girone B di Champions League propone una sfida da brividi: Igor Gorgonzola Novara contro Fenerbahçe Medicana Istanbul, un ... Lo riporta oasport.it
LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: si fa sul serio contro una delle favorite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara- Da oasport.it
Champions League: Novara attende il Fenerbahce per il big match della 2a giornata - 00 al Pala Igor le azzurre affrrontano, per la supremazia nella Pool B, una delle formazioni più quotate d'Europa ... corrieredellosport.it scrive
Champions League, il Novara ospita il Fenerbahçe nel big match del PalaIgor - La squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha lavorato intensamente per prepararsi a una partita di alto livello, con la sfida al Fenerbahçe che rappresenta una vera prova del nove al ritorno in Europa. Riporta it.blastingnews.com
DIRETTA/ Novara Fenerbahçe (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! Champions League, 4 dicembre 2025 - Diretta Novara Fenerbahçe streaming video tv: big match nella seconda giornata del girone B della Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net scrive
Champions League: Novara- Fenerbahce che sfida - 00) le azzurre di Bernardi si confronteranno con lo squadrone turco, una una delle squadre più attrezzate d’Europa, nella seconda partita della Pool B ... Segnala tuttosport.com