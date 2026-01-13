LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra turca reagisce e vince 25-22 il secondo parziale!

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League 2026. Dopo un primo set equilibrato, il Fenerbahçe ha conquistato il secondo parziale 25-22, reagendo alle iniziative delle avversarie. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per conoscere l’andamento del match in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 IL FENERBAHCE PAREGGIA! Fast di Erdem, dopo un'altra grandissima alzata di Orro. Le ragazze di Istanbul raggiungono Novara, che resta in partita. 24-22 Primo tempo vincente di Squarcini, restano altri due set point al Fenerbahce. 24-21 Orro la mette giù! Disattenta la difesa di Novara. Sono tre i set point per la squadra di casa. 23-21 Diagonale vincente di Tolok, che prende in pieno Erdem. 23-20 Tocco del muro, è vincente l'attacco di Milenkovic. Time-out di Novara. 22-20 Che guizzo di Orro che trova una grandissima alzata per Erdem che piazza il colpo del +2! 21-20 Muro vincente di Erdem! 20-20 Esce il muro di Squarcini che aveva messo bene le mani sul primo tempo di Erdem.

