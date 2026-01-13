LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | squadra italiana avanti anche nel secondo set 11-13
Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League 2026. La squadra italiana si mantiene avanti nel secondo set con il punteggio di 11-13. Clicca qui per gli aggiornamenti continui e le ultime notizie sulla gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 Primo tempo di Bonifacio! 16-16 Fedorovtseva piazza la parallela. 15-16 Novara difende e attacca con Tolok che chiude l’azione con la diagonale. 15-15 Mani fuori di Bedart-Ghani, buon impatto nel match. 14-15 Squarcini! L’italiana trova il muro del nuovo vantaggio. 14-14 Che muro di Erdem su Tolok! 13-14 Attacco vincente di Bedart-Ghani. 12-14 Diagonale stretta di Tolok! 12-13 Vargas non sbaglia due volte di fila! Parallela vincente della turca. 11-13 Erroraccio di Vargas che stringe troppo la diagonale trovando solo la rete. Punto confermato, Novara avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
