LIVE Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via del match
Segui in tempo reale l'incontro tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti e dettagli sullo svolgimento del match, in modo semplice e immediato. Resta connesso per conoscere i risultati e le principali azioni in corso, senza interruzioni o enfasi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.23 Vekic vince il match tie-break 10-4 e completa la rimonta. Tra pochissimi minuti toccherà a Berrettini e Tien. 2.11 Vekic vince il secondo set 6-4 e ristabilisce l’equilibrio nella sfida con Horn. 1.36 Priscilla Horn vince il primo set al tie-break nella sfida con Donna Vekic, match che precede la sfida dell’azzurro 1.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano; Kooyong Classic, questa notte in campo Berrettini: la sfida con Tien in diretta su SuperTennis; Kooyong Classic live su SuperTennis: stanotte live Berrettini. Al via anche Musetti e Cobolli; Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming.
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it
Kooyong Classic, Berrettini sfida Tien: tutti gli orari tra Melbourne e Roma. howdowns a Melbourne: da Sinner ad Alcaraz, il grande tennis scalda l’Australian Open x.com
Ma non solo azzurri Il Kooyong Classic, che andrà in scena dal 13 al 15 gennaio, vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più forti del circuito, tra cui Bublik, Kyrgios, Khachanov, Tien e tanti altri #Musetti #Berrettini #Cobolli #KooyongClassic - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.