Segui in tempo reale l'incontro tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti e dettagli sullo svolgimento del match, in modo semplice e immediato. Resta connesso per conoscere i risultati e le principali azioni in corso, senza interruzioni o enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.23 Vekic vince il match tie-break 10-4 e completa la rimonta. Tra pochissimi minuti toccherà a Berrettini e Tien. 2.11 Vekic vince il secondo set 6-4 e ristabilisce l’equilibrio nella sfida con Horn. 1.36 Priscilla Horn vince il primo set al tie-break nella sfida con Donna Vekic, match che precede la sfida dell’azzurro 1.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del match

