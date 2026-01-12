LIVE Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | ottimo test contro l’emergente americano
Benvenuti alla diretta testuale del match tra Matteo Berrettini e Learner Tien, valido per il Kooyong Classic 2026. Seguite con noi l’andamento di questa partita, un importante test per entrambi i tennisti in vista della stagione. Restate aggiornati per tutte le novità in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. La classica esibizione australiana è la sede dell’esordio stagionale del romano: l’azzurro partecipa a quest’evento che si svolge a Melbourne nella settimana antecedente al primo Slam dell’anno. Subito un test importante per capire il livello e la condizione di forma di Berrettini. Nella prima uscita dell’anno il tennista italiano affronterà Tien, una delle grandi sorprese della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming
Leggi anche: Kooyong Classic 2026, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini iscritti nel torneo-esibizione prima degli Australian Open 2026
Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming; Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà; Dove vedere in tv Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 | orario programma streaming.
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it
Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming - x.com
Ma non solo azzurri Il Kooyong Classic, che andrà in scena dal 13 al 15 gennaio, vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più forti del circuito, tra cui Bublik, Kyrgios, Khachanov, Tien e tanti altri #Musetti #Berrettini #Cobolli #KooyongClassic - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.