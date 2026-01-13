Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Clicca sul link per restare informato sui risultati e sull’andamento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.36 Priscilla Horn vince il primo set al tie-break nella sfida con Donna Vekic, match che precede la sfida dell’azzurro 1.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. La classica esibizione australiana è la sede dell’esordio stagionale del romano: l’azzurro partecipa a quest’evento che si svolge a Melbourne nella settimana antecedente al primo Slam dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente

Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano

Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: impegno di alto livello nella notte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano; Kooyong Classic, questa notte in campo Berrettini: la sfida con Tien in diretta su SuperTennis; Kooyong Classic live su SuperTennis: stanotte live Berrettini. Al via anche Musetti e Cobolli; Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it