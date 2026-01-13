LIVE Berrettini-Tien Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente
Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Clicca sul link per restare informato sui risultati e sull’andamento del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.36 Priscilla Horn vince il primo set al tie-break nella sfida con Donna Vekic, match che precede la sfida dell’azzurro 1.35 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Learner Tien, partita valevole per il Kooyong Classic 2026. La classica esibizione australiana è la sede dell’esordio stagionale del romano: l’azzurro partecipa a quest’evento che si svolge a Melbourne nella settimana antecedente al primo Slam dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano
Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: impegno di alto livello nella notte
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano; Kooyong Classic, questa notte in campo Berrettini: la sfida con Tien in diretta su SuperTennis; Kooyong Classic live su SuperTennis: stanotte live Berrettini. Al via anche Musetti e Cobolli; Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming.
LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it
Kooyong Classic, Berrettini sfida Tien: tutti gli orari tra Melbourne e Roma. howdowns a Melbourne: da Sinner ad Alcaraz, il grande tennis scalda l’Australian Open x.com
Ma non solo azzurri Il Kooyong Classic, che andrà in scena dal 13 al 15 gennaio, vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più forti del circuito, tra cui Bublik, Kyrgios, Khachanov, Tien e tanti altri #Musetti #Berrettini #Cobolli #KooyongClassic - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.