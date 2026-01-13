LIVE Berrettini-Tien 6-2 4-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. L’azzurro si trova avanti di un set e di un break, con un punteggio di 6-2, 4-2. Aggiorna la diretta per le ultime novità sul match e sui risultati in corso, mantenendo un punto di vista obiettivo e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il dritto del romano. 4-2 Gioco Berrettini: l’italiano esce velocemente dal movimento del servizio e trova un buon angolo con il dritto incrociato su cui Tien spedisce in rete il rovescio. 40-30 Prima ad uscire vincente. 30-30 Aceeeeeeeeeeeeee 15-30 Doppio fallo, il primo del match per l’azzurro 15-15 In rete il dritto in uscita dal servizio di Berrettini 15-0 Servizio e dritto per l’italiano 3 -2 Break Berrettini: si ferma in rete la volee bassa di Tien sull’ottimo passante di rovescio del romano. 15-40 La risposta di Berrettini atterra negli ultimi centimetri di campo, Tien non controlla il dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Tien 6-2, 4-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 6-2, 3-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break Leggi anche: LIVE Berrettini-Tien 5-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per vincere il set La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming; LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale; LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo; LIVE Berrettini-Tien 6-2 1-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | grande primo set dell’italiano. LIVE Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: ottimo test contro l’emergente americano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... oasport.it

#Berrettini Segui in tempo reale la partita tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente in corso il match precedente, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Clicca sul link per restare informato sui risultati e sull’andamento... x.com

Kooyong Classic, questa notte in campo Berrettini: la sfida con Tien in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.