Segui in tempo reale l’andamento del match tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente, l’azzurro serve per concludere il set con un punteggio di 5-2. Per aggiornamenti costanti e dettagli sul punteggio, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Gioco Tien: lunga la risposta di rovescio di Berrettini. 40-0 Si ferma sul nastro il recupero in corsa di Berrettini, che aveva cercato un angolo stretto incrociato con il back 30-0 Ehilà! Ottima volee bassa dell’americano che poi alza la racchetta e d’istinto trova una semi veronica sul passante in allungo di Berrettini. 15-0 In rete il dritto in corsa di Berrettini che ha tentato il colpo della disperazione 5-1 Gioco Berrettini: prima vincente per il romano. A-40 Splendido dritto lungolinea di Berrettini 40-40 Tien arriva sulla stop volley di Berrettini e passa con il rovescio incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Tien 5-2, Kooyong Classic 2026 in DIRETTA: l'azzurro serve per vincere il set

