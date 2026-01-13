LIVE Berrettini-Tien 6-2 3-2 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Segui in tempo reale l’incontro tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Attualmente l’azzurro conduce con un set e un break di vantaggio, in una partita caratterizzata da un buon equilibrio. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli sviluppi e sui punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Break Berrettini: si ferma in rete la volee bassa di Tien sull'ottimo passante di rovescio del romano. 15-40 La risposta di Berrettini atterra negli ultimi centimetri di campo, Tien non controlla il dritto in uscita dal servizio. Seconda 15-30 Tien perde il controllo del rovescio che termina lungo 15-15 Attacco in controtempo di Berrettini. Lo vede Tien che gioca uno splendido passantino di dritto 0-15 In rete il rovescio in uscita dal servizio di Tien 2-2 Gioco Berrettini: servizio, dritto e smash per il romano. 40-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Berrettini che pizzica la riga.

