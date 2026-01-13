LIVE Berrettini-Tien 4-0 Kooyong Classic 2026 in DIRETTA | inizio perfetto dell’italiano

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Berrettini e Tien al Kooyong Classic 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni più significative, offrendo un quadro chiaro e preciso dell’incontro. Resta con noi per tutte le novità e i dettagli di questa partita, nel rispetto di un’informazione puntuale e sobria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto 4-0 Gioco Berrettini: prima al centro, dritto ad aprirsi il campo e poi in contropiede. 40-0 Smorzata in uscita dal servizio di Berrettini che ora sta giocando in scioltezza. 30-0 Prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e comodo smash a chiudere. 15-0 Lungo il dritto di Tien. Inizio complicato per l'americano 3-0 Break Berrettini: dritto stretto del romano, che poi incrocia con il back corto. 15-40 Il dritto di Tien sbatte sul nastro, si impenna e muore nella metà campo dell'italiano. Palla che si è arrampicata ed ha scavalcato la rete di un nulla 0-40 Scappa in lunghezza il rovescio in uscita dal servizio di Tien.

