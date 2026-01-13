L’Italia eccelle nel riciclo ma arranca nella strategia industriale circolare

L’Italia si distingue in Europa per le elevate capacità di riciclo di materiali come carta, vetro e metalli, con tassi superiori al 70%. Tuttavia, questa eccellenza tecnica non si traduce ancora in una strategia industriale circolare efficace, limitando la capacità del paese di sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime.

L’Italia è leader in Europa per la capacità tecnica di riciclo di materiali come carta, vetro e metalli, con tassi che superano il 70%, ma fallisce nel trasformare questa abilità in un vantaggio competitivo duraturo e in autonomia dalle importazioni di materie prime. Il rapporto “L’Italia che ricicla 2025” di UnicircularAssoambiente evidenzia un paese sulla buona strada, capace di gestire grandi quantità di rifiuti ma privo di una strategia nazionale che capitalizzi questi sforzi. I Numeri del riciclo: un’eccellenza incompiuta Ogni anno in Italia vengono prodotte quasi 194 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui oltre 164 milioni sono rifiuti speciali e circa 29 milioni urbani. 🔗 Leggi su Newsagent.it

