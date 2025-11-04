Rifiuti Arera | Italia eccellente nel riciclo ma forti divari territoriali
(Adnkronos) – L’Italia brilla nella gestione del riciclo, ma resta ancora un Paese a due velocità nella gestione dei rifiuti. È il quadro tracciato da Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenuto oggi al convegno 'Il consolidamento della regolazione del ciclo dei rifiuti: i nuovi provvedimenti di Arera', in occasione della giornata inaugurale di Ecomondo a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
