L'ironia di Emma e il passamontagna con le corna | Ci provo a essere una persona seria
Emma Marrone ha scelto un passamontagna con le corna, diventato il simbolo del trend attuale. Con un tocco di ironia, la cantante ha dichiarato:
È di Emma Marrone il passamontagna più originale della stagione. L'accessorio è il trend del momento: lei ha scelto ironicamente un modello con le corna!.
L’ironia di Emma e il passamontagna con le corna: “Ci provo a essere una persona seria” - E l'ultima carrellata di foto sui social ne è la prova: negli scatti indossa un passamontagna con ... fanpage.it
