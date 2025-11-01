Le foto porno di Cristina D'Avena create con IA | Provo schifo ho sempre voluto un'immagine ultra pulita

Cristina D’Avena denuncia la diffusione di immagini intime false generate con l’IA e racconta lo shock per un abuso che riguarda anche molte altre donne dello spettacolo: "È una violazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cristina D'Avena, le foto porno create con l'IA: «La mia immagine è rovinata. Non ho nemmeno mai preso il sole in topless a casa mia» - La piattaforma digitale che grazie anche all’intelligenza artificiale ha spogliato alcune ... Secondo ilmessaggero.it

