Ci siamo trasferiti in Italia e qui essere genitori è un'altra cosa | il racconto di una madre americana

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla California ai portici di Bologna, una madre americana ha raccontato sui social il suo primo anno in Italia, tra shock culturali e ritmi di vita differenti che le hanno permesso di diventare un genitore più sereno e consapevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Italia-Israele, il ct Shimon: "Siamo parte del nostro popolo, ma dobbiamo essere concentrati sulla partita" - Israele, in programma domani ad Udine alle ore 20:45, il ct degli ospiti Ben Shimon è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida valida per le qualificazioni ... Si legge su corrieredellosport.it

Sefcovic: Congratulazioni Italia per essere diventata 4° esportatore al mondo nel 2024 - "Mi congratulo con l’Italia per essere diventata nel 2024 il quarto maggiore esportatore al mondo, un risultato straordinario per l’economia italiana. Segnala ilgiornale.it

Italia, Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme, questa deve essere la base" - Il centrocampista dell’Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Siamo Trasferiti Italia Essere