In Iran, l'accesso a Starlink rappresenta una risorsa fondamentale per condividere le immagini delle proteste e della repressione, in un contesto di limitazioni estese a internet e alle comunicazioni telefoniche. Con il governo che cerca di bloccare le connessioni, questa tecnologia si configura come uno strumento chiave per mantenere il flusso di informazioni dall’interno del Paese.

Con internet quasi completamente oscurato e le comunicazioni telefoniche fortemente limitate, in Iran l’accesso a Starlink è diventato una delle ultime vie per far uscire dal Paese le immagini delle proteste e della repressione. Per questo, secondo il Wall Street Journal, le autorità della Repubblica islamica hanno avviato una vera e propria caccia alle antenne satellitari di Elon Musk. Nel fine settimana le forze di sicurezza hanno cominciato a perquisire abitazioni e a confiscare i terminali Starlink in alcune aree di Teheran, in particolare nella parte occidentale della capitale. Allo stesso tempo, il regime sta intensificando le interferenze elettroniche per disturbare il segnale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Iran dà la caccia a Starlink per spegnere le proteste

Leggi anche: Proteste in Iran, il regime "spegne" Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink: l'ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk

Leggi anche: Iran, le proteste contro il regime proseguono: le vittime salgono a 116, da 60 ore senza internet – la diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Starlink, dopo i treni anche i caccia F-35 italiani e Marina? - Il servizio di connessione satellitare continua a tenere banco e dopo i treni di Salvini arrivano i caccia dell’Aeronautica militare a volerlo a bordo. key4biz.it

Volete sapere cosa sta accadendo in #Iran Una Rivoluzione, che vi stiamo documentando, ora dopo ora, dal 16 settembre 2022 e che dal 28 dicembre 2025 ha preso una nuova forma definitiva che porterà alla cacciata della repubblica islamica. Informazioni - facebook.com facebook