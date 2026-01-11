Iran le proteste contro il regime proseguono | le vittime salgono a 116 da 60 ore senza internet – la diretta

Le proteste in Iran, ormai da oltre due settimane, continuano a coinvolgere numerose persone nonostante la repressione e la sospensione temporanea di Internet, che dura da circa 60 ore. Le vittime sono aumentate a 116, evidenziando la gravità della situazione. Questa mobilitazione rappresenta un momento importante di resistenza popolare contro il regime, con manifestazioni che persistono nonostante le difficoltà e le restrizioni.

Nonostante la repressione le proteste che sfidano il regime iraniano raggiungono il traguardo delle due settimane. Con Internet fuori uso in Iran e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle manifestazioni dall’estero. Tuttavia, secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio delle vittime è salito a 116. Il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei ha parlato di un imminente giro di vite, nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti. Teheran ha intensificato le minacce, con il procuratore generale iraniano Mohammad Movahedi Azad che ieri ha avvertito che chiunque partecipi alle proteste sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

