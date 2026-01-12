Spoglia donne e minori | Grok l’AI di Elon Musk finisce nel mirino delle autorità britanniche

L’autorità di regolamentazione dei media del Regno Unito, Ofcom, ha avviato un’indagine su X, il social di Elon Musk, per possibili violazioni delle norme sulla sicurezza online. L’attenzione si concentra su contenuti che potrebbero mettere a rischio donne e minori, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente digitale sicuro e responsabile.

L’autorità di regolamentazione dei media del Regno Unito, Ofcom, ha avviato un’indagine formale su X, il social network di proprietà di Elon Musk, per verificare un possibile mancato rispetto delle norme sulla sicurezza online. Al centro dell’inchiesta c’è l’uso di Grok, il chatbot di. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte”

Leggi anche: Perché la modalità “piccante” di Grok (AI di Eon Musk) è finita nel mirino Ue

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Grok, il chatbot di Musk, sotto accusa: «spoglia» donne e minori; L'IA di X spoglia le donne: così la Ue ha reagito e Musk ha fatto un passo indietro; Allarme Grok: l’intelligenza artificiale inonda X di Elon Musk con foto “sexy” di donne e minorenni (Reuters); Il Far West di Grok, il chatbot AI di X che denuda donne e bambini senza controlli (e poi cerca di giustificarsi).

Grok, il chatbot di Musk, sotto accusa: «spoglia» donne e minori - L'intelligenza artificiale di xAI, una delle aziende del magnate sudafricano, negli ultimi giorni di nuovo nella bufera. corriere.it