Rapinano due quindicenni e scappano in monopattino a Chieri | un arresto complice in fuga

A Chieri, domenica 19 ottobre, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni accusato di aver rapinato due 15enni. Ha messo a segno il colpo con un complice, che però è riuscito a scappare e non è ancora stato rintracciato.La sigaretta e il coltelloI due rapinatori hanno avvicinato le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it